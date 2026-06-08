Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée
Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Posez un autre regard sur le port de pêche de Saint-Jean-de-Luz Ciboure à travers son histoire, depuis la chasse à la baleine jusqu’à son activité actuelle. Puis découvrez le fonctionnement de la criée grâce à un accès privilégié à ses frigos et entrepôts.
Sur inscription au CIAP Les Récollets-Errekoletoak ou dans les offices de tourisme. Nombre de places limité. .
Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée
L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché Les Halles Saint-Jean-de-Luz 12 juin 2026
- Braderie des commerçants luziens Saint-Jean-de-Luz 12 juin 2026
- Fêtes du quartier d’Acotz Saint-Jean-de-Luz 13 juin 2026
- Braderie des commerçants luziens Saint-Jean-de-Luz 13 juin 2026
- Micro-Folie A-musée-vous !Monet, des coloriages à animer ! Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz 13 juin 2026