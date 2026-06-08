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Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz jeudi 20 août 2026.

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Posez un autre regard sur le port de pêche de Saint-Jean-de-Luz Ciboure à travers son histoire, depuis la chasse à la baleine jusqu’à son activité actuelle. Puis découvrez le fonctionnement de la criée grâce à un accès privilégié à ses frigos et entrepôts.
Sur inscription au CIAP Les Récollets-Errekoletoak ou dans les offices de tourisme. Nombre de places limité.   .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16  ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr

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English : Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée

L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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