Visite Pays d’art et d’histoire L’église de Ciboure et ses secrets Ciboure
Visite Pays d’art et d’histoire L’église de Ciboure et ses secrets Ciboure lundi 20 avril 2026.
Visite Pays d’art et d’histoire L’église de Ciboure et ses secrets
CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Franchissez les portes de l’église Saint- Vincent pour déambuler entre chevet et benoîterie. Puis ouvrez des portes dérobées pour découvrir la facture de son orgue, en compagnie des élèves de l’association Les orgues d’Urrugne .
Sur inscription. Nombre de places limité. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Visite Pays d’art et d’histoire L’église de Ciboure et ses secrets
L’événement Visite Pays d’art et d’histoire L’église de Ciboure et ses secrets Ciboure a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque