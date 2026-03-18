Visite Pays d’art et d’histoire L’église de Ciboure et ses secrets

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Franchissez les portes de l’église Saint- Vincent pour déambuler entre chevet et benoîterie. Puis ouvrez des portes dérobées pour découvrir la facture de son orgue, en compagnie des élèves de l’association Les orgues d’Urrugne .

Sur inscription. Nombre de places limité. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com

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English : Visite Pays d’art et d’histoire L’église de Ciboure et ses secrets

L’événement Visite Pays d’art et d’histoire L’église de Ciboure et ses secrets Ciboure a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque