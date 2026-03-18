Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?

En ville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

EN FAMILLE !

A la veille de son mariage, l’alliance de Louis XIV a disparu. Pour la retrouver, la mère du roi, Anne d’Autriche, a délégué sa dame de compagnie, qui, un peu perdue, a besoin de vous.

Les suspects sont nombreux et le temps est compté… Une visite originale qui met votre sens de l’observation et votre curiosité à l’épreuve.

*Parents et enfants à partir de 7 ans

Sur inscription au CIAP Les Récollets Errekoletoak ou dans les offices de tourisme

Nombre de places limité. .

En ville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr

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L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ? Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque