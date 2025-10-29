Visite Pays d’Art et d’Histoire Ravel en histoire et en musique ! Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’Art et d’Histoire Ravel en histoire et en musique ! Saint-Jean-de-Luz mercredi 29 octobre 2025.
Visite Pays d’Art et d’Histoire Ravel en histoire et en musique !
Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Le 7 mars 1875 Maurice Ravel, qui connaîtra un destin international, voit le jour à Ciboure.
A l’occasion du 150 ème anniversaire de sa naissance, suivez nos guides-conférenciers dans le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure.
Ce parcours, ponctué d’intermèdes musicaux joués par Ad Libitum , est une véritable invitation à découvrir ou redécouvrir ce grand compositeur. .
Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr
