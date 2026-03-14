Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles Saint-Jean-de-Luz vendredi 17 avril 2026.
Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles
Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Dancings, golfs, casinos, cinémas…
Les architectes du XXe siècle ont su adapter leurs constructions à ces lieux de divertissement.
Retrouvez l’ambiance des Années folles à travers l’architecture de loisirs, issue du développement balnéaire de Saint-Jean-de-Luz au XIXe siècle.
Enfin, découvrez l’architecture-paquebot des années 1925 grâce à un accès privilégié à la terrasse du restaurant de l’hôtel Hélianthal.
*Sur inscription au CIAP Les Récollets Errekoletoak ou dans les offices de tourisme
Nombre de places limité .
Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr
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L’événement Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque