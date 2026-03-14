Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Dancings, golfs, casinos, cinémas…

Les architectes du XXe siècle ont su adapter leurs constructions à ces lieux de divertissement.

Retrouvez l’ambiance des Années folles à travers l’architecture de loisirs, issue du développement balnéaire de Saint-Jean-de-Luz au XIXe siècle.

Enfin, découvrez l’architecture-paquebot des années 1925 grâce à un accès privilégié à la terrasse du restaurant de l’hôtel Hélianthal.

*Sur inscription au CIAP Les Récollets Errekoletoak ou dans les offices de tourisme

Nombre de places limité .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr

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English : Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles

L’événement Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque