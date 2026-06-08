Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles Saint-Jean-de-Luz mercredi 19 août 2026.

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Dancings, golfs, casinos, cinémas…
Les architectes du XXe siècle ont su adapter leurs constructions à ces lieux de divertissement.
Retrouvez l’ambiance des Années folles à travers l’architecture de loisirs, issue du développement balnéaire de Saint-Jean-de-Luz au XIXe siècle.
Enfin, découvrez l’architecture-paquebot des années 1925 grâce à un accès privilégié à la terrasse du restaurant de l’hôtel Hélianthal.
*Sur inscription au CIAP Les Récollets Errekoletoak ou dans les offices de tourisme
Nombre de places limité.   .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16  ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles

L’événement Visite Pays d’Art et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)