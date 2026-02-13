Visite pédagogique, Association Ferme de 50, Ramonville-Saint-Agne

Visite pédagogique 22 février – 8 mars, les dimanches Association Ferme de 50 Haute-Garonne

12 euros / gratuit pour les moins de 1 an

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T10:00:00+01:00 – 2026-02-22T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T14:00:00+01:00 – 2026-03-08T15:30:00+01:00

Au programme découverte des animaux, gratouilles, câlins pour les volontaires, distribution de petits goûters pour les animaux et anecdotes sur nos chers protégés à poils et à plume.

Enfilez vos bottes et rendez-vous à la ferme!

Association Ferme de 50 31520 Ramonville Saint Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-ferme-de-cinquante/evenements/visite-pedagogique-22-02-matin »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-ferme-de-cinquante/evenements/visite-pedagogique-22-02-apres-midi »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-ferme-de-cinquante/evenements/visite-pedagogique-01-03 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-ferme-de-cinquante/evenements/visite-pedagogique-01-03-apres-midi »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-ferme-de-cinquante/evenements/visite-pedagogique-08-03-matin »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-ferme-de-cinquante/evenements/visite-pedagogique-08-03-apres-midi »}]

Rendez-vous pour une visite de la ferme accompagné par un animateur