Visite pédagogique Valençay

7 Rue du Château Valençay Indre

Magali Moulins a ouvert son atelier de vitrail au pied du château de Valençay en 2002. L’artiste créé et restaure des vitraux. Son travail est exposé dans son atelier.

Des visites pédagogiques vous sont proposées. Magali utilise aussi la technique du vitrail pour réaliser des bijoux originaux et des objets de décoration, de quoi faire de jolis cadeaux !

Aimant partager son savoir, des ateliers à l’année ou des stages ponctuels vous sont proposés.

7 Rue du Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 25 87

English :

Magali Moulins opened her stained glass studio at the foot of Valençay castle in 2002. The artist creates and restores stained glass. Her work is exhibited in her studio.

German :

Magali Moulins eröffnete 2002 ihr Atelier für Glasmalerei am Fuße des Schlosses von Valençay. Die Künstlerin entwirft und restauriert Glasmalereien. Ihre Arbeiten werden in ihrem Atelier ausgestellt.

Italiano :

Magali Moulins ha aperto il suo studio di vetrate ai piedi del Castello di Valençay nel 2002. L’artista crea e restaura vetrate. Le sue opere sono esposte nel suo studio.

Espanol :

Magali Moulins abrió su taller de vidrieras al pie del castillo de Valençay en 2002. La artista crea y restaura vidrieras. Sus obras se exponen en su taller.

