Visite pédestre « Carentan à la loupe » – Carentan-les-Marais, 25 mai 2025 14:30, Carentan-les-Marais.

Manche

Visite pédestre « Carentan à la loupe » Place Vauban Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-05-25 14:30:00

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Au fil d’une déambulation pédestre, regard sur la cité au-delà de la voie de chemin de fer !Quelques éléments qui attestent de l’histoire de Carentan par le nom, encore utilisé, des rues. L’odonymie porteuse du passé de la ville.

Place Vauban

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 13 13 93 06

English : Visite pédestre « Carentan à la loupe »

Take a stroll through Carentan’s history, and look beyond the railroad tracks to the city’s still-used street names. The odonymy of the town’s past.

German :

Ein Blick auf die Stadt jenseits der Eisenbahnlinie!Einige Elemente, die die Geschichte von Carentan anhand der noch verwendeten Straßennamen belegen. Die Odonymie als Träger der Vergangenheit der Stadt.

Italiano :

Passeggiate per la città, guardando oltre la linea ferroviaria e scoprendo la storia di Carentan attraverso i nomi delle sue strade, ancora oggi in uso. L’odonomastica testimonia il passato della città.

Espanol :

Dé un paseo por la ciudad, mire más allá de la vía férrea y descubra la historia de Carentan a través de los nombres de sus calles, que siguen utilizándose hoy en día. La odonimia que atestigua el pasado de la ciudad.

