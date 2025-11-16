Visite : Peintures du 19e siècle Musée Quai Zola Rennes

Visite : Peintures du 19e siècle Musée Quai Zola Rennes Dimanche 16 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Du romantisme à l’impressionnisme, venez découvrir une sélection d’œuvres dans les collections du 19e siècle.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-16T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T17:00:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-peintures-du-19e-siecle-3

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine