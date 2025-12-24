Visite : Peintures du 19e siècle, Musée Quai Zola Rennes
Visite : Peintures du 19e siècle Musée Quai Zola Rennes Dimanche 25 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine
En écho à l’exposition La Jeunesse des Beaux-Arts, venez découvrir une sélection d’œuvres dans les collections du 19e siècle, entre romantisme et impressionnisme.
**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-25T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-25T17:00:00.000+01:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-peintures-du-19e-siecle-4
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine