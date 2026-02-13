Visite : Peintures du 19e siècle, Musée Quai Zola, Rennes

Visite : Peintures du 19e siècle Dimanche 1 mars, 16h00 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Du romantisme à l’impressionnisme, venez découvrir une sélection d’œuvres dans les collections du 19e siècle. Visite guidée tout public Quai Zola