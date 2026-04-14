Visite permaculturelle du jardin de l’écoïncidence, L’écoïncidence, Bouloc-en-Quercy

Visite permaculturelle du jardin de l’écoïncidence 5 – 7 juin L’écoïncidence Tarn-et-Garonne

Participation libre et consciente au chapeau en fin de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite sous forme de conférence déambulatoire dans les jardins de l’Écoïncidence, autour des notions permacoles de respect du vivant, du sauvage et d’une gestion agroécologique de ce vaste terrain de jeu de 8 hectares.

L’écoïncidence 82110 Bouloc en Querçy Bouloc-en-Quercy 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 86 30 58 16 https://eco-incidence.fr/ http://www.instagram.com/l.ecoincidence/;https://www.linkedin.com/company/107765591;http://www.facebook.com/profile.php?id=61577407739435 [{« type »: « email », « value »: « collectif@eco-incidence.fr »}] Jardin potager pédagogique en cours de création, lieu d’animation et de formation en permaculture et agroécologie, l’écoïncidence est un jeune écolieu ou le sauvage côtoie le cultivé en étant invité au jardin.

Visite sous forme de conférence déambulatoire dans les jardins de l’Écoïncidence, autour des notions permacoles de respect du vivant, du sauvage et d’une gestion agroécologique de ce vaste terrain de…

©l’écoïncidence