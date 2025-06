Visite Petites Pousses Abbaye de Graville Le Havre 11 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Visite Petites Pousses Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Découvrez l’exposition « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » à travers une visite contée pour les 4-6 ans !

Les « jeunes pousses » sont invités à une visite contée spéciale, où les légumes du potager et les fruits du verger se dessinent sous leurs yeux. Guidés par un médiateur du musée, ils partent à la rencontre des plantes à travers des histoires captivantes, des jeux et des découvertes sensorielles.

Une expérience unique pour créer des souvenirs en famille ou entre amis.

De 4 à 6 ans Durée 45 min

Réservation au 02 35 24 51 00

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

English : Visite Petites Pousses

Discover the « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » exhibition with a storytelling tour for 4-6 year-olds!

Young sprouts » are invited to a special storytelling tour, where vegetables from the kitchen garden and fruit from the orchard come to life before their very eyes. Guided by a museum mediator, they set off to meet the plants through captivating stories, games and sensory discoveries.

A unique experience to create memories with family and friends.

Ages 4 to 6 Duration: 45 min

Book on 02 35 24 51 00

German :

Entdecken Sie die Ausstellung « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » (Pflanzen, Reise durch die botanische Illustration) mit einer Märchenführung für 4- bis 6-Jährige!

Die « jungen Sprösslinge » sind zu einer besonderen Märchenführung eingeladen, bei der das Gemüse aus dem Gemüsegarten und die Früchte aus dem Obstgarten vor ihren Augen entstehen. Geführt von einem Vermittler des Museums machen sie sich auf den Weg, um die Pflanzen durch spannende Geschichten, Spiele und sinnliche Entdeckungen kennen zu lernen.

Ein einzigartiges Erlebnis, um Erinnerungen mit der Familie oder mit Freunden zu schaffen.

Von 4 bis 6 Jahren Dauer: 45 Min

Reservierung unter 02 35 24 51 00

Italiano :

Scoprite la mostra « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » con una visita guidata per bambini di 4-6 anni!

I bambini sono invitati a partecipare a una speciale visita narrativa, dove le verdure dell’orto e i frutti del frutteto prendono vita davanti ai loro occhi. Guidati da un interprete del museo, andranno a conoscere le piante attraverso storie avvincenti, giochi e scoperte sensoriali.

Un’esperienza unica per famiglie e amici.

Da 4 a 6 anni Durata: 45 minuti

Prenotare al numero 02 35 24 51 00

Espanol :

Descubra la exposición « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » con una visita guiada para niños de 4 a 6 años

Los más pequeños están invitados a participar en una visita cuentacuentos en la que las verduras de la huerta y las frutas del huerto cobrarán vida ante sus ojos. Guiados por un intérprete del museo, irán al encuentro de las plantas a través de historias cautivadoras, juegos y descubrimientos sensoriales.

Es una experiencia única para familias y amigos.

De 4 a 6 años Duración: 45 min

Reserva en el 02 35 24 51 00

