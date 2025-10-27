Visite Petites Pousses Abbaye de Graville Le Havre

Visite Petites Pousses Abbaye de Graville Le Havre lundi 27 octobre 2025.

Visite Petites Pousses

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 10:00:00

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

Découvrez l’exposition « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » à travers une visite contée pour les 4-6 ans !

Visite à petits pas, destinée aux plus petits, pour mieux comprendre l’exposition. On regarde, on sent, on touche et on découvre.

Une expérience unique pour créer des souvenirs en famille ou entre amis.

De 4 à 6 ans Durée 45 min

Réservation au 02 35 24 51 00 .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

