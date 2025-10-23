Visite Petits moussaillons Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre

Visite Petits moussaillons Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre jeudi 23 octobre 2025.

Visite Petits moussaillons

Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Visite à petits pas au travers de l’exposition « Petites voiles ».

Comme un jeu de piste, suivez le médiateur qui vous mènera de bateau en bateau. Ayez l’œil vif de la mouette, l’odorat imparable du requin, la rapidité de la frégate et vous passerez sans encombre à travers les mailles du filet.

De 3 à 5 ans Durée 45 min

Inscription obligatoire au 02 79 92 77 74 .

Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Visite Petits moussaillons

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite Petits moussaillons Le Havre a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie