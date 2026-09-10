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AGENDA · Osly-Courtil

Visite photos dans le village d’Osly-Courtil : Flashback à Osly-Courtil, balade photo commentée, église Osly-Courtil, Osly-Courtil

dimanche 20 septembre 2026 · église Osly-Courtil · Osly-Courtil

Visite photos dans le village d’Osly-Courtil : Flashback à Osly-Courtil, balade photo commentée, église Osly-Courtil, Osly-Courtil

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
église Osly-Courtil
Adresse
église Osly-Courtil
Ville
02290 Osly-Courtil
Département
Aisne

Visite photos dans le village d’Osly-Courtil : Flashback à Osly-Courtil, balade photo commentée Dimanche 20 septembre, 14h30 église Osly-Courtil Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Prêts pour une visite « avant-après » inédite ? En confrontant des photographies anciennes aux perspectives actuelles, venez partager vos souvenirs et poser un nouveau regard sur le village et l’église !

église Osly-Courtil église Osly-Courtil Osly-Courtil 02290 Aisne Hauts-de-France
Prêts pour une visite « avant-après » inédite ? En confrontant des photographies anciennes aux perspectives actuelles, venez partager vos souvenirs et poser un nouveau regard sur le village !

©Ville Soissons