Visite Phytorestore – Bioferme 77 Phytorestore Bioferme 77 La Brosse-Montceaux

Visite Phytorestore – Bioferme 77 Lundi 17 novembre, 14h30 Phytorestore Bioferme 77 Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:30:00 – 2025-11-17T16:30:00

Fin : 2025-11-17T14:30:00 – 2025-11-17T16:30:00

Phytorestore – Bioferme 77 t’ouvre ses portes dans le cadre de la Semaine de l’Industrie pour te faire voir comment on invente une agriculture durable et responsable en Seine-et-Marne. Fondée en 2013, cette ferme multifonction combine plusieurs activités :

Valorisation de la biomasse — miscanthus, haies, déchets verts ou bois, issus de producteurs locaux ou de collectivités, transformés en granulés, paillage ou écomatériaux.

Roseau-compostage — via le procédé breveté des Jardins Filtrants®, qui permet de traiter les matières organiques liquides en compost normé, sans rejet polluant.

Pépinières labellisées “Végétal Local” — production de plantes rustiques locales, utiles pour les zones humides, pour filtrer l’eau ou créer des haies, en préservant la biodiversité végétale.

Cultures alimentaires biologiques ou en transition vers le bio — le compost produit sur place enrichit les sols, réduisant les intrants chimiques.

Cette visite te montrera les métiers variés qu’embarque une ferme moderne : agronomes, techniciens de culture, opérateurs de transformation, spécialistes du filtrage naturel… Tu verras comment science, innovation et environnement se croisent pour créer des solutions concrètes face aux enjeux écologiques.

Phytorestore Bioferme 77 77940 La Brosse Montceaux La Brosse-Montceaux 77940 Seine-et-Marne Île-de-France

