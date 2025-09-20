Visite « Pierre-André Dufetel, architecte de Damrémont » à Boulogne-sur-Mer Tour Damrémont Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer

Visite « Pierre-André Dufetel, architecte de Damrémont » à Boulogne-sur-Mer Tour Damrémont Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Visite « Pierre-André Dufetel, architecte de Damrémont » à Boulogne-sur-Mer Samedi 20 septembre, 09h30 Tour Damrémont Boulogne sur mer Pas-de-Calais

Jauge limitée, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Arpentez le quartier Damrémont de Boulogne,mis en chantier dans les années 1960, et les réalisations de l’architecte Dufetel.

Accès privilégié à certains lieux.

Durée 2h

Jauge limitée, sur inscription auprès du service Ville d’art et d’histoire

Tour Damrémont Boulogne sur mer Boulevard Chanzy Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 91 90 02 95 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Arpentez le quartier Damrémont de Boulogne,mis en chantier dans les années 1960, et les réalisations de l’architecte Dufetel.

Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer