Visite « Pierre Vivien, architecte de la Reconstruction » à Boulogne-sur-Mer CCI Boulogne-sur-Mer

Jauge limitée, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Le long des quais, laissez-vous conter la Reconstruction d’après guerre menée par l’architecte Pierre Vivien, avec les emblématiques Buildings dont on visitera un des halls.

Durée : 1 h 30.

Jauge limitée. Inscription obligatoire

CCI 98 boulevard Gambetta Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 91 90 02 95 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Fernanda Sanchez-Paredes DRAC Hauts-de-France