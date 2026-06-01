Visite : Plantes de pierres, Villa gallo-romaine de Lassalles et Musée archéologique, Montmaurin

Visite : Plantes de pierres 6 et 7 juin Villa gallo-romaine de Lassalles et Musée archéologique Haute-Garonne

Payant. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

La construction de murs a accompagné l’histoire de l’implantation des hommes dans les paysages. Muraille, rempart, mur de clôture, les murs constituent un véritable patrimoine historique mais aussi écologique. Véritables jardins de pierre, ils peuvent être des milieux extrêmement favorables pour la biodiversité.

Au cours de cette visite découvrez les différentes plantes, mousses et lichens qui poussent sur les murs de la villa et quel est leur impact sur un site archéologique.

Villa gallo-romaine de Lassalles et Musée archéologique Route de Blajan, 31350 Montmaurin Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 39 94 http://www.montmaurin-archeo.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2310558744420401593&famille=2509082495680400529 »}] Demeure aristocratique de l’antiquité tardive, remarquable par sa taille et son inscription dans le paysage environnant, la villa gallo-romaine de Lassalles est réputée par l’importance de ses jardins intérieurs. À partir du IVe siècle, la résidence du maître fut transformée en un palais s’étendant sur 5 800 m².

Depuis janvier 2020, un musée archéologique situé au centre du village présente les différents objets antiques retrouvés au sein des villas de Lassalles et de La Hillère (à l’entrée des Gorges de la Save), ainsi que des objets préhistoriques découverts à proximité.

La chapelle de La Hillère, à l’entrée des Gorges de La Save présente quant à elle un ensemble de mosaïques aux motifs floraux et géométriques. De Toulouse, N 124 direction Auch jusqu’à L’Isle-Jourdain, puis D 634, D 17 et D 633

La construction de murs a accompagné l’histoire de l’implantation des hommes dans les paysages. Muraille, rempart, mur de clôture, les murs constituent un véritable patrimoine historique mais aussi…

© Léa Danflous / Centre des monuments nationaux