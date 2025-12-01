Visite Pont-l’Évêque avec dégustation de cidre chaud Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Office de Tourisme Terre d'Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l'Évêque Calvados

2025-12-13 17:00:00

2025-12-13 18:30:00

2025-12-13

Découvrez l’histoire de Pont-l’Évêque à la lueur des décoration de Noël

Au fil de votre découverte, les anecdotes se succèderont au travers des personnalités et des demeures qui ont créé l’histoire de Pont-l’Evêque. De l’église Saint-Michel à la rue Vieille, les anecdotes du fil des siècles seront dévoilées. Le patrimoine sera éclairé par les décoration de Noël.

En fin de visite nous partagerons un moment ensemble autour d’une dégustation de cidre chaud.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Office de Tourisme Terre d'Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l'Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English:

Discover the history of Pont-l’Évêque by the light of Christmas decorations

German:

Entdecken Sie die Geschichte von Pont-l’Évêque im Schein der Weihnachtsdekoration

Italiano:

Scoprire la storia di Pont-l’Évêque alla luce delle decorazioni natalizie

Espanol:

Descubra la historia de Pont-l’Évêque a la luz de los adornos navideños

