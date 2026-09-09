Visite portraits « Élus tarbais de la 2nde Guerre » TARBES Tarbes
mercredi 14 octobre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Visite portraits « Élus tarbais de la 2nde Guerre »
TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-14
Autour des parcours de Maurice Trélut, Pierre Dumas, Maurice Desplantez ou Pierre Cohou, une nouvelle visite-portrait de l’exposition permanente vous conduit à la découverte des différentes implications d’élus de Tarbes, maires ou adjoints, au sein des organisations vichystes, auprès de la Résistance ou pendant la Libération…
DATES DES VISITES
– Les 14 et 28 octobre à 10h30
– Le 21 octobre à 14h30
Réservation conseillée par mail ou par téléphone
.
TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Focusing on the lives of Maurice Trélut, Pierre Dumas, Maurice Desplantez, and Pierre Cohou, a new guided tour of the permanent exhibition takes you on a journey to discover the variousinvolvements of elected officials from Tarbes—mayors and deputy mayors—within Vichy organizations, with the Resistance, or during the Liberation?
TOUR DATES
– October 14 and 28 at 10:30 a.m.
– October 21 at 2:30 p.m.
Reservations are recommended by email or phone
L’événement Visite portraits « Élus tarbais de la 2nde Guerre » Tarbes a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Tarbes|CDT65
À voir aussi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
- Atelier enfants Portraits de hussards TARBES Tarbes 16 septembre 2026
- [Spécial scolaires] Visite de l’exposition « Archives de vies, Vies d’Archives » axée sur les thèmes des JEP, Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes 18 septembre 2026
- [Spécial scolaires] Atelier : le patrimoine bâti à travers les cartes postales, Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes 18 septembre 2026
- [Spécial scolaires] Levez les yeux : une visite d’un théâtre à l’italienne !, Théâtre des Nouveautés, Tarbes 18 septembre 2026
- [Spécial scolaires] Visites thématiques : photographes de la Seconde Guerre mondiale, Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes 18 septembre 2026