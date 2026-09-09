Informations pratiques

Tarbes

Visite portraits « Élus tarbais de la 2nde Guerre »

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-14

Autour des parcours de Maurice Trélut, Pierre Dumas, Maurice Desplantez ou Pierre Cohou, une nouvelle visite-portrait de l’exposition permanente vous conduit à la découverte des différentes implications d’élus de Tarbes, maires ou adjoints, au sein des organisations vichystes, auprès de la Résistance ou pendant la Libération…

DATES DES VISITES

– Les 14 et 28 octobre à 10h30

– Le 21 octobre à 14h30

Réservation conseillée par mail ou par téléphone

.

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Focusing on the lives of Maurice Trélut, Pierre Dumas, Maurice Desplantez, and Pierre Cohou, a new guided tour of the permanent exhibition takes you on a journey to discover the variousinvolvements of elected officials from Tarbes—mayors and deputy mayors—within Vichy organizations, with the Resistance, or during the Liberation?

TOUR DATES

– October 14 and 28 at 10:30 a.m.

– October 21 at 2:30 p.m.

Reservations are recommended by email or phone

L’événement Visite portraits « Élus tarbais de la 2nde Guerre » Tarbes a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Tarbes|CDT65