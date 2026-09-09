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AGENDA · Tarbes

Visite portraits « Élus tarbais de la 2nde Guerre » TARBES Tarbes

mercredi 14 octobre 2026 · TARBES · Tarbes

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
TARBES
Adresse
63 rue Georges Lassalle
Ville
65000 Tarbes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Tarbes

Visite portraits « Élus tarbais de la 2nde Guerre »

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-14

Autour des parcours de Maurice Trélut, Pierre Dumas, Maurice Desplantez ou Pierre Cohou, une nouvelle visite-portrait de l’exposition permanente vous conduit à la découverte des différentes implications d’élus de Tarbes, maires ou adjoints, au sein des organisations vichystes, auprès de la Résistance ou pendant la Libération…

DATES DES VISITES
– Les 14 et 28 octobre à 10h30
– Le 21 octobre à 14h30

Réservation conseillée par mail ou par téléphone
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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60  musee.deportation@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Focusing on the lives of Maurice Trélut, Pierre Dumas, Maurice Desplantez, and Pierre Cohou, a new guided tour of the permanent exhibition takes you on a journey to discover the variousinvolvements of elected officials from Tarbes—mayors and deputy mayors—within Vichy organizations, with the Resistance, or during the Liberation?

TOUR DATES
– October 14 and 28 at 10:30 a.m.
– October 21 at 2:30 p.m.

Reservations are recommended by email or phone

L’événement Visite portraits « Élus tarbais de la 2nde Guerre » Tarbes a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Tarbes|CDT65

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