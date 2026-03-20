VISITE POUR ADULTES VISITE GUIDEE 10 OBJETS AU MUSEE Musée archéologique de Jublains Jublains
VISITE POUR ADULTES VISITE GUIDEE 10 OBJETS AU MUSEE Musée archéologique de Jublains Jublains vendredi 17 avril 2026.
VISITE POUR ADULTES VISITE GUIDEE 10 OBJETS AU MUSEE
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 11:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17
RDV au Musée de Jublains pour une visite ludique !
Visite ludique, elle permet aux visiteurs de découvrir les collections du musée, datant de l’âge du bronze jusqu’au début
du Moyen âge, sous un angle différent. Après une présentation du site et du musée, les visiteurs tirent 10 cartes parmi
plusieurs représentants des objets du musée. La visite est ensuite menée en fonction de ces choix d’objets effectués
au hasard.
Vendredi 17 avril 2026
11 h 12h
Tarif plein 6 €, réduit 4 €, gratuit 18 ans
Lieu musée de Jublains
Public adulte
Réservation conseillée 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr
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English :
Join us at the Musée de Jublains for a fun-filled visit!
L’événement VISITE POUR ADULTES VISITE GUIDEE 10 OBJETS AU MUSEE Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co