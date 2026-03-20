VISITE POUR ADULTES VISITE GUIDEE 10 OBJETS AU MUSEE Musée archéologique de Jublains Jublains

VISITE POUR ADULTES VISITE GUIDEE 10 OBJETS AU MUSEE

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 11:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17

RDV au Musée de Jublains pour une visite ludique !

Visite ludique, elle permet aux visiteurs de découvrir les collections du musée, datant de l’âge du bronze jusqu’au début

du Moyen âge, sous un angle différent. Après une présentation du site et du musée, les visiteurs tirent 10 cartes parmi

plusieurs représentants des objets du musée. La visite est ensuite menée en fonction de ces choix d’objets effectués

au hasard.

Vendredi 17 avril 2026

11 h 12h

Tarif plein 6 €, réduit 4 €, gratuit 18 ans

Lieu musée de Jublains

Public adulte

Réservation conseillée 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Musée de Jublains for a fun-filled visit!

L’événement VISITE POUR ADULTES VISITE GUIDEE 10 OBJETS AU MUSEE Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co