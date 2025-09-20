Visite pour découvrir l’histoire et le patrimoine architectural d’un moulin à eau Le Grand Moulin La Bazoche-Gouet

Visite pour découvrir l’histoire et le patrimoine architectural d’un moulin à eau Le Grand Moulin La Bazoche-Gouet samedi 20 septembre 2025.

Visite pour découvrir l’histoire et le patrimoine architectural d’un moulin à eau 20 et 21 septembre Le Grand Moulin Eure-et-Loir

gratuit, nombre de place limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

– Acceuil des visiteurs dans la cour du grand moulin

– Présentation de l’historique du moulin et de son architecture

– Visite guidée des niveaux 1 et 2

Le Grand Moulin 3 rue du Moulin 28330 La Bazoche-Gouet La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0607501140 Ce moulin a été érigé au XVIIe siècle, vraisemblablement sur l’emplacement d’un ancien moulin seigneurial du XIIIe siècle percevant un droit de banalité. Il a produit de la farine pour la consommation humaine jusqu’en 1973 puis animale jusqu’à son arrêt définitif en 1988. Vous accèderez à la salle de la rotonde, partie arrondie dans le moulin (pièce adjacente à la roue), qui accueille les mécanismes permettant d’actionner les meules ainsi qu’au 2e niveau (granulateur -moulin à cylindres), monarque (appareil à meule verticale) aplatisseur et une paire de meules conservés dans l’état depuis l’arrêt de l’activité du moulin. La crue de 2001 à détruit la roue à auget. Depuis 2023 une microcentrale hydroélectrique est en service. Possibilité de stationner rue du moulin ou Parking a 200 mètres place de la mairie

– Acceuil des visiteurs dans la cour du grand moulin

@ ministère de la culture