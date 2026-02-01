Visite pour doudou à partir de 2 ans Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Visite pour doudou à partir de 2 ans Musée Robert Tatin

D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:30:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Visite pour doudou à partir de 2 ans

Ton doudou et toi aimez les histoires ? Ensemble, venez rencontrer le petit dragon du musée, et découvrir grâce à lui l’univers coloré de Robert TATIN.

Les mardis 17 et 24 février à 10h30

Tarifs 3 € tarif plein, 1,50 € tarif réduit

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

Visit for doudou? from age 2

