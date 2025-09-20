Visite pour les 2-3 ans : Les aventures de Marlone et Frimousse au parc du Verney Parc du verney Chambéry

Visite pour les 2-3 ans : Les aventures de Marlone et Frimousse au parc du Verney Parc du verney Chambéry samedi 20 septembre 2025.

Visite pour les 2-3 ans (pas encore scolarisés),

sur inscription à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr,

seul les enfants sont à inscrire,

1 seul accompagnateur par fratrie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:15:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:15:00

Suivez les aventures de Marlone la hérrissone et de Frimousse la mousse, à travers un parcours ludique dans le parc du Verney.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’exposition, 50 nuances de vert, quand ville et végétal se rencontrent, qui révèle comment le végétal accompagne les mutations urbaines et sociales de Chambéry. Un nouveau récit de ville teinté de vert…

Parc du verney Allée Ouahigouya, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ville d’art et d’histoire de Chambéry