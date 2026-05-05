Visite pour les scolaires : un musée dans toute sa splendeur, Musée Léonie-Gardeau, Villefranche-de-Lonchat

Visite pour les scolaires : un musée dans toute sa splendeur Vendredi 18 septembre, 10h00, 13h30 Musée Léonie-Gardeau Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Les enfants des écoles du canton sont invités à découvrir ou redécouvrir leur musée local à travers un quiz.

Musée Léonie-Gardeau Place de la Liberté, 24610 Villefranche-de-Lonchat, France Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33656813789 http://www.museeleoniegardeau.fr Maison de maître du XIXe siècle réutilisée comme mairie en 1909. L’édifice, témoignage de l’architecture du milieu du XIXe siècle, a conservé ses façades sculptées ainsi que son décor intérieur. Parkings. Le musée est au 1er étage sans ascenseur.

Journées européennes du patrimoine 2026

©musée Léonie-Gardeau