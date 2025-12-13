Visite Pouvoirs et Symboles > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô
Visite Pouvoirs et Symboles > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô dimanche 8 février 2026.
Visite Pouvoirs et Symboles > Musée d’art et d’histoire
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 16:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Rendez-vous à 15h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour une visite autour de la représentation du pouvoir dans l’art !
Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
English : Visite Pouvoirs et Symboles > Musée d’art et d’histoire
