Visite préfecture de l’Ardèche Préfecture de l’Ardèche Privas

Visite préfecture de l'Ardèche Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Préfecture de l'Ardèche Ardèche

Chaque séance est limitée à 20 participants, soit 60 places au total. Merci de vous munir d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T09:45:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

A l’occasion des 42e journées européennes du patrimoine, venez visiter la préfecture de l’Ardèche : le bureau de Monsieur le préfet, les salles de réunions, les salons de l’hôtel préfectoral, le jardin ou encore l’orangerie.

Préfecture de l'Ardèche 2 rue Pierre Filliat 07000 Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Venez visiter les jardins et la résidence préfectorale.

© Préfecture de l’Ardèche