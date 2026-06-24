Saint-André-du-Bois

Visite Prestige à Malromé Château & Dégustation Sensorielle

1300 Route de Malromé Saint-André-du-Bois Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Vivez une expérience immersive au cœur du patrimoine et du vignoble du Château Toulouse-Lautrec, au cœur d’une nature préservée en Entre-deux-Mers.

Votre visite débutera par une découverte guidée du Château, de son histoire et de l’héritage du patrimoine culturel et historique de l’illustre peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Vous parcourrez les espaces emblématiques des anciens appartements du peintre et déambulerez dans l’exposition.

Vous prolongerez ensuite votre expérience par une dégustation sensorielle unique commentée au cœur de nos vignes, conçue pour éveiller vos sens, explorer chaque arôme et savourer chaque gorgée avec une toute nouvelle perspective et une intensité nouvelle, à travers une séance de sophro-méditation guidée.

Une parenthèse privilégiée alliant culture, terroir, plaisir de la dégustation et bien-être, pour découvrir toutes les facettes du Château. .

1300 Route de Malromé Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 25 42 visite@chateautoulouselautrec.com

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English : Visite Prestige à Malromé Château & Dégustation Sensorielle

L’événement Visite Prestige à Malromé Château & Dégustation Sensorielle Saint-André-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-24 par Gironde Tourisme