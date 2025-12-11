Visite Prestige du Château Abbadia Route de la Corniche Hendaye

Visite Prestige du Château Abbadia

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

2026-10-31

Réservation obligatoire.

Embarquez pour un voyage au XIXème siècle durant près de 2 heures, lors de la Visite Prestige.

A cette occasion, partez à la découverte du jardin botanique et scientifique d’Antoine d’Abbadie ainsi qu’un accès privilégié à des pièces habituellement fermées au public, comme les cuisines, ou la chambre de Monsieur, fraîchement restaurée.

Une pause gourmande, autour d’une lecture d’archive est également prévue à mi-parcours.

Antoine d’Abbadie n’aura plus de secrets pour vous !

Il est conseillé de se présenter à l’accueil du Château 15 minutes avant. Il ne sera plus possible de rejoindre la visite après son commencement.

Stationnement PMR uniquement dans l’enceinte du Château. .

+33 5 59 20 04 51

