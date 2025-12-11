Visite Prestige du Château Abbadia Route de la Corniche Hendaye
Visite Prestige du Château Abbadia Route de la Corniche Hendaye samedi 31 octobre 2026.
Visite Prestige du Château Abbadia
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Réservation obligatoire.
Embarquez pour un voyage au XIXème siècle durant près de 2 heures, lors de la Visite Prestige.
A cette occasion, partez à la découverte du jardin botanique et scientifique d’Antoine d’Abbadie ainsi qu’un accès privilégié à des pièces habituellement fermées au public, comme les cuisines, ou la chambre de Monsieur, fraîchement restaurée.
Une pause gourmande, autour d’une lecture d’archive est également prévue à mi-parcours.
Antoine d’Abbadie n’aura plus de secrets pour vous !
Il est conseillé de se présenter à l’accueil du Château 15 minutes avant. Il ne sera plus possible de rejoindre la visite après son commencement.
Stationnement PMR uniquement dans l’enceinte du Château. .
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 04 51
English : Visite Prestige du Château Abbadia
L’événement Visite Prestige du Château Abbadia Hendaye a été mis à jour le 2025-12-09 par Hendaye Tourisme & Commerce