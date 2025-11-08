Visite prestige du Domaine Filliatreau Turquant

Offrez-vous une parenthèse d’exception au cœur du patrimoine troglodytique du Val de Loire avec la Visite Prestige du domaine viticole.

Partez à la découverte de ce site remarquable, entre histoire, architecture troglo et savoir-faire viticole. La visite vous mènera jusqu’à la cave, où vous découvrirez les secrets de l’élevage des vins dans cet environnement unique.

La visite se conclura par une dégustation des cuvées, accompagnée d’un assortiment raffiné de fromages et de charcuteries soigneusement sélectionnés pour sublimer les arômes de chaque vin.

Route de Montsoreau Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 90 84 grandevignolle@filliatreau.fr

English :

Treat yourself to an exceptional interlude in the heart of the Loire Valley?s troglodytic heritage with the Prestige Visit of the winery.

German :

Gönnen Sie sich eine außergewöhnliche Auszeit im Herzen des Höhlenerbes des Loire-Tals mit der Prestige-Tour des Weinguts.

Italiano :

Concedetevi una parentesi eccezionale nel cuore del patrimonio troglodita della Valle della Loira con il tour delle tenute vinicole Prestige.

Espanol :

Regálese un paréntesis excepcional en el corazón del patrimonio troglodita del Valle del Loira con la visita de la finca vinícola Prestige.

