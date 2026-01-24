Visite privée de la tour de l’horloge Office de tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Visite privée de la tour de l’horloge

Découvrez la tour de l’horloge comme vous ne l’avez jamais vu.

Vivez une expérience exceptionnelle en gravissant la tour de l’horloge en privé avec les membres de votre famille ou vos amis. Ce monument emblématique vous ouvrira ses portes à l’heure de votre souhait, n’attendez plus, réservez !

Places limitées à 8 personnes, réservation obligatoire.

Prévoir des chaussures fermées adaptées à la montée des marches. La montée sera refusée aux personnes ayant des problèmes cardiaques, de mobilité, respiratoires ou avec une capacité physique restreinte. Nous déconseillons fortement la visite aux femmes enceintes et aux personnes claustrophobes en lien à la fois avec l’effort physique que représente la montée et la descente (23 m d’ascension) mais également avec l’étroitesse de l’escalier d’accès.

Acceptation du paiement en mode différé le temps de valider la disponibilité du guide. En cas de question, merci de contacter le 03.86.52.06.19 . .

Office de tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 00 19 info@ot-auxerre.fr

