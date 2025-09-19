Visite privée du « château Russe » de Sauve Ruines du château Russe Sauve

Visite privée du « château Russe » de Sauve Ruines du château Russe Sauve vendredi 19 septembre 2025.

Visite privée du « château Russe » de Sauve 19 – 21 septembre Ruines du château Russe Gard

Gratuit. 15 personnes maximum, pas de jeunes enfants/poussettes. Âge minimal recommandé 8 ans. Prévoir des bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite commentée de l’incroyable histoire du « château Russe », des salles voûtées bien préservées, beaucoup plus anciennes que le XIXe siècle, de la cour des communs et de ses terrasses, de son cloître, de ses citernes et de ses jardins offrant une vue magnifique sur Sauve.

Compter environ 1 heure de visite. Prévoir de nombreux escaliers aux marches inégales et des sentiers en terrain accidenté.

Pour plus de contexte historique:

https://sauve-est-la.wixsite.com/sauve-est-la/propos1-c1a44

Ruines du château Russe 10 rue Saint-Jean, 301610 Sauve Sauve 30610 Gard Occitanie https://sauve-est-la.wixsite.com/sauve-est-la/propos1-c1a44 [{« link »: « https://sauve-est-la.wixsite.com/sauve-est-la/propos1-c1a44 »}] Ruines du « Château Russe » du 19ème siècle Bus liO vers Sauve, puis à pieds.

Visite commentée de l’incroyable histoire du « château Russe », des salles voûtées bien préservées, beaucoup plus anciennes que le XIXe siècle, de la cour des communs et de ses terrasses, de son de 1…

© Luc Edward Kenton