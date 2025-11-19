Visite privée et petit déjeuner avec les singes Kintzheim

Visite privée et petit déjeuner avec les singes

La Wick Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-11-01 11:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez vivre un moment exceptionnel et privilégié accompagné par un guide expérimenté du parc ! Participez au nourrissage et bénéficiez d’une initiation à l’observation des macaques de Barbarie.

Profitez d’une découverte privée du parc, participez au nourrissage des macaques de Barbarie et bénéficiez d’une initiation à l’observation de cette espèce et de ses comportements.

Cette activité est réservée pour 2 personnes (âgées de 14 ans et plus). Pour faire l’activité en famille ou entre amis à plus de 2, veuillez nous contacter.

Compris lors de la visite

Gilet de reporter

Paire de jumelles

Carnet de découverte et stylo

Déroulement de votre visite privée

De 9h à 10h30

Accueil par votre guide

Préparation du petit déjeuner des singes

Nourrissage

Découverte de l’espèce et observation des comportements

A 10h30

Boisson et collation offertes

1 entrée gratuite pour visiter le parc un autre jour .

La Wick Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 93 23 50 info@montagnedessinges.com

English :

Come and experience an exceptional and privileged moment accompanied by an experienced park guide! Take part in the feeding and learn how to observe Barbary macaques.

