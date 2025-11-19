Visite privée et petit déjeuner avec les singes Kintzheim
Visite privée et petit déjeuner avec les singes Kintzheim samedi 21 mars 2026.
Visite privée et petit déjeuner avec les singes
La Wick Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-11-01 11:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Venez vivre un moment exceptionnel et privilégié accompagné par un guide expérimenté du parc ! Participez au nourrissage et bénéficiez d’une initiation à l’observation des macaques de Barbarie.
Venez vivre un moment exceptionnel et privilégié accompagné par un guide expérimenté du parc !
Profitez d’une découverte privée du parc, participez au nourrissage des macaques de Barbarie et bénéficiez d’une initiation à l’observation de cette espèce et de ses comportements.
Cette activité est réservée pour 2 personnes (âgées de 14 ans et plus). Pour faire l’activité en famille ou entre amis à plus de 2, veuillez nous contacter.
Compris lors de la visite
Gilet de reporter
Paire de jumelles
Carnet de découverte et stylo
Déroulement de votre visite privée
De 9h à 10h30
Accueil par votre guide
Préparation du petit déjeuner des singes
Nourrissage
Découverte de l’espèce et observation des comportements
A 10h30
Boisson et collation offertes
1 entrée gratuite pour visiter le parc un autre jour .
La Wick Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 93 23 50 info@montagnedessinges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and experience an exceptional and privileged moment accompanied by an experienced park guide! Take part in the feeding and learn how to observe Barbary macaques.
L’événement Visite privée et petit déjeuner avec les singes Kintzheim a été mis à jour le 2025-11-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme