Visite Privée La Ferté-Saint-Aubin 11 juillet 2025 16:30

Loiret

Visite Privée Rue du Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Début : 2025-07-11 16:30:00

fin : 2025-07-14 18:30:00

2025-07-11

Avez-vous déjà rêvé de pénétrer dans une demeure

historique en tout petit comité ? Cet été, alors que le

Château sera fermé au public, suivez notre guide pour une

expérience privilégiée (re)découvrez l’histoire du château

en groupe restreint et apprenez plein d’anecdotes sur le

domaine ! Inclus un verre de l’amitié pour finir cette

activité en beauté.

ATTENTION RESERVATION OBLIGATOIRE .

Rue du Général Leclerc

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 52 72 contact@chateau-ferte.com

English :

Have you ever dreamed of entering a historic residence

historic residence? This summer, while the Château

Closed to the public, follow our guide for a privileged

special experience: (re)discover the history of the château

in a small group, and learn lots of anecdotes about the estate!

the estate! Includes :

German :

Haben Sie schon einmal davon geträumt, ein Herrenhaus zu betreten?

in kleinem Kreis zu erleben? Diesen Sommer, wenn das

Schloss für die Öffentlichkeit geschlossen sein wird, folgen Sie unserem Führer zu einem

entdecken Sie die Geschichte des Schlosses (wieder)

in einer kleinen Gruppe und erfahren Sie viele Anekdoten über das Schloss

domäne zu erfahren! Inbegriffen:

Italiano :

Avete mai sognato di entrare in una dimora storica

in un piccolo gruppo? Quest’estate, mentre la

Sarà chiusa al pubblico, seguite la nostra guida per un’esperienza speciale: (ri)scoprite la storia del castello in un piccolo gruppo

esperienza speciale: (ri)scoprite la storia dello Château in un piccolo gruppo

in un piccolo gruppo e conoscere tanti aneddoti sulla

la tenuta! Include :

Espanol :

¿Ha soñado alguna vez con entrar en una residencia histórica

en un grupo reducido? Este verano, mientras el

Estará cerrado al público, siga a nuestro guía para vivir una experiencia especial: (re)descubra la historia del Château en un pequeño grupo

especial: (re)descubra la historia del castillo en grupo reducido

en un grupo reducido y conozca un montón de anécdotas sobre la

¡la finca! Incluye :

