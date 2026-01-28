Visite privilège Tonnerre de Brest ! Château de Brest Brest
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère
Début : 2026-02-24 18:30:00
fin : 2026-02-24 20:30:00
2026-02-24
Canonniers à vos postes ! Découvrez les souterrains du château, l’origine de la fameuse expression du capitaine Haddock et vivez l’expérience d’un servant au canon autour d’une monumentale réplique.
Informations pratiques
Durée 2h
A partir de 8 ans
Attention, cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nombre de places limité.
Réservation à partir du 29 Janvier. .
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39
