Visite privilège Tonnerre de Brest ! Château de Brest Brest

Visite privilège Tonnerre de Brest !

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

Début : 2026-02-24 18:30:00

fin : 2026-02-24 20:30:00

2026-02-24

Canonniers à vos postes ! Découvrez les souterrains du château, l’origine de la fameuse expression du capitaine Haddock et vivez l’expérience d’un servant au canon autour d’une monumentale réplique.

Informations pratiques

Durée 2h

A partir de 8 ans

Attention, cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Nombre de places limité.

Réservation à partir du 29 Janvier. .

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39

