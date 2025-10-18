Visite-projet : les 2 gares, entre histoire et renouveau Gare SNCF d’Eymoutiers Eymoutiers

Visite-projet : les 2 gares, entre histoire et renouveau Gare SNCF d’Eymoutiers Eymoutiers samedi 18 octobre 2025.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

A l’occasion des Journées de l’Architecture et du Mois de l’architecture* du Pays Monts et Barrages, le Pays d’art et d’histoire et la municipalité d’Eymoutiers vous invitent à redécouvrir les 2 gares marquant encore le patrimoine architectural de la ville.

Julie Grèze, guide-conférencière, vous présentera l’histoire de ces monuments . La gare du train , connue de tous, inaugurée le 5 janvier 1881 (ligne Le Palais-sur-Vienne à Meymac). Et l’ ancienne gare du tramway , petit train sillonnant le bord des routes sur sa propre voie ferrée entre 1912 et 1949, grâce à l’électricité produite par le barrage voisin de Bussy.

Jean Riboulet et Philippe Simon, élus d’Eymoutiers, vous présenteront la restauration de la gare de tramway (achevée début 2025) et les projets d’utilisation du lieu en pourparlers actuellement.

Durée : 1h15

*** Avant la visite, profitez du marché d’Eymoutiers à proximité de la gare (très vivant), puis déjeunez en bords de Vienne au Pré Lanaud ou dans un des restaurants de la ville !

RDV à la gare SNCF.

—————————–

L’exposition du Pays d’art et d’histoire « Un train peut en cacher un autre » est visible à :

à Limoges (Maison de l’Architecture du Limousin – 41 rue des Tanneries jusqu’au 31/10 (pendant ce Mois de l’architecture) ;

à Peyrat-le-Château les 22-23/11 ;

en ligne : https://www.pahmontsetbarrages.fr/animations/expositions/un-train-peut-en-cacher-un-autre/

18 panneaux présentent l’épopée de la création de ces 2 chemins de fer complémentaires (train et ancien tramway électrique) à l’échelle du Pays Monts et Barrages.

——————————

*Le Mois de l’architecture : série d’événements sur divers sites du Pays Monts et Barrage du 19/09 au 19/10. Thème 2025 : nos villes demain. Programme disponible sur https://moisdelarchitecture.wixsite.com/montsetbarrages

Gare SNCF d’Eymoutiers Gare 87120 Eymoutiers Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.pahmontsetbarrages.fr/animations/expositions/un-train-peut-en-cacher-un-autre/ »}, {« link »: « https://moisdelarchitecture.wixsite.com/montsetbarrages »}] Gare créée en 1881 pour l’ouverture de la ligne de chemin de fer Le Palais-sur-Vienne – Meymac. Ouverture selon horaires de la SNCF…

© De haut en bas, de gauche à droite : 1-Photothèque Paul Colmar / 2-Pah Monts et Barrages / 3-Musée Historail-Damien Chédeville / 4-Pah MB / 5-Cercle Historique Pelaud (CHP) / 6-Archives départementales de la Haute-Vienne / 7-Droits réservés / 8-CHP