Visite-projet : les 2 gares, entre histoire et renouveau Gare SNCF d’Eymoutiers Eymoutiers
Visite-projet : les 2 gares, entre histoire et renouveau Gare SNCF d’Eymoutiers Eymoutiers samedi 18 octobre 2025.
Visite-projet : les 2 gares, entre histoire et renouveau Samedi 18 octobre, 11h00 Gare SNCF d’Eymoutiers Haute-Vienne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00
Fin : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00
A l’occasion des Journées de l’Architecture et du Mois de l’architecture* du Pays Monts et Barrages, le Pays d’art et d’histoire et la municipalité d’Eymoutiers vous invitent à redécouvrir les 2 gares marquant encore le patrimoine architectural de la ville.
-
Julie Grèze, guide-conférencière, vous présentera l’histoire de ces monuments. La gare du train, connue de tous, inaugurée le 5 janvier 1881 (ligne Le Palais-sur-Vienne à Meymac). Et l’ancienne gare du tramway, petit train sillonnant le bord des routes sur sa propre voie ferrée entre 1912 et 1949, grâce à l’électricité produite par le barrage voisin de Bussy.
-
Jean Riboulet et Philippe Simon, élus d’Eymoutiers, vous présenteront la restauration de la gare de tramway (achevée début 2025) et les projets d’utilisation du lieu en pourparlers actuellement.
Durée : 1h15
*** Avant la visite, profitez du marché d’Eymoutiers à proximité de la gare (très vivant), puis déjeunez en bords de Vienne au Pré Lanaud ou dans un des restaurants de la ville !
RDV à la gare SNCF.
—————————–
L’exposition du Pays d’art et d’histoire « Un train peut en cacher un autre » est visible à :
- à Limoges (Maison de l’Architecture du Limousin – 41 rue des Tanneries jusqu’au 31/10 (pendant ce Mois de l’architecture) ;
- à Peyrat-le-Château les 22-23/11 ;
- en ligne : https://www.pahmontsetbarrages.fr/animations/expositions/un-train-peut-en-cacher-un-autre/
18 panneaux présentent l’épopée de la création de ces 2 chemins de fer complémentaires (train et ancien tramway électrique) à l’échelle du Pays Monts et Barrages.
——————————
*Le Mois de l’architecture : série d’événements sur divers sites du Pays Monts et Barrage du 19/09 au 19/10. Thème 2025 : nos villes demain. Programme disponible sur https://moisdelarchitecture.wixsite.com/montsetbarrages
Gare SNCF d’Eymoutiers Gare 87120 Eymoutiers Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.pahmontsetbarrages.fr/animations/expositions/un-train-peut-en-cacher-un-autre/ »}, {« link »: « https://moisdelarchitecture.wixsite.com/montsetbarrages »}] Gare créée en 1881 pour l’ouverture de la ligne de chemin de fer Le Palais-sur-Vienne – Meymac. Ouverture selon horaires de la SNCF…
A l’occasion des Journées de l’Architecture et du Mois de l’architecture* du Pays Monts et Barrages, **le Pays d’art et d’histoire et la municipalité d’Eymoutiers vous invitent à redécouvrir les 2 …
© De haut en bas, de gauche à droite : 1-Photothèque Paul Colmar / 2-Pah Monts et Barrages / 3-Musée Historail-Damien Chédeville / 4-Pah MB / 5-Cercle Historique Pelaud (CHP) / 6-Archives départementales de la Haute-Vienne / 7-Droits réservés / 8-CHP