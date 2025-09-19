Visite : projet urbain des Bassins à flot Résidence Bassins à Flot – Habitats Jeunes Le Levain Bordeaux

Gratuit. Réservation obligatoire.

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine, cette visite guidée de deux heures propose de (re)découvrir le quartier des Bassins à flot, au croisement de l’histoire portuaire et du renouveau urbain. Le parcours retrace l’évolution du site, entre patrimoine culturel et nouveaux aménagements. Une immersion dans un territoire en mutation, où mémoire industrielle et projet de territoire s’entrelacent.

Sur réservation uniquement sur https://my.weezevent.com/visite-des-bassins-a-flot-journees-europeennes-du-patrimoine-et-du-matrimoine-2

Le lieu sera communiqué aux participants.

Résidence Bassins à Flot – Habitats Jeunes Le Levain 12 quai du Sénégal, 33200 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ancienne usine Lesieur située aux bassins à Flot, le bâtiment accueille aujourd'hui des logements pour les jeunes, gérés par Habitats Jeunes Le Levain. Tram B, arrêt « Cité du Vin ».

© Bordeaux métropole