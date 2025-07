Visite-promenade à Kerampuilh Carhaix-Plouguer

Dans le cadre des animations patrimoine de l’été, l’office de tourisme et l’association Âme de Bretagne vous propose une balade guidée et plein d’anecdotes à travers le parc de Kerampuilh. Une manière de remettre en lumière un parcours de découverte créé durant l’année scolaire 2023-2024 par des élèves d’établissements scolaires de Carhaix, dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et culturel piloté par Âmes de Bretagne et soutenu par l’office de Carhaix et du Poher et la ville de Carhaix.

Sur réservation .

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42

