Visite Promenade au quartier de Loisé à Mortagne-au-Perche église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche

Visite Promenade au quartier de Loisé à Mortagne-au-Perche église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche dimanche 3 août 2025.

Visite Promenade au quartier de Loisé à Mortagne-au-Perche église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche Dimanche 3 août, 15h00 Entrée libre

Visite de Loisé suivie d’une balade le long de La Chippe se terminant par la visite exceptionnelle du Logis de Loisé.

Visite de l’église Saint-Germain de Loisé : son histoire, description architecturale, détail du mobilier : vitraux, lambris, statues, etc.

Circuit dans le quartier de Loisé le long du ruisseau de La Chippe :

Le lavoir, chemin du bief, chemin de la métairie, tunnels de l’ancienne voie ferrée, chemin des Parcs fanés, La Guetterie et retour par la rue Saint-Germain.

Visite exceptionnelle du Logis de Loisé, bâtiment du XVIIème s., extérieurs et peupleraie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-03T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-03T16:30:00.000+02:00

1

0768520113

église saint-Germain de Loisé église saint-Germain de Loisé rue Saint-Germain 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne