Visite-promenade : Femmes artistes et libres, Musée de la vie romantique, Paris

Informations pratiques

Visite-promenade : Femmes artistes et libres Samedi 19 septembre, 10h00 Musée de la vie romantique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Au départ du musée, découvrez le quartier de la Nouvelle Athènes à travers les histoires et parcours exceptionnels de femmes artistes et figures libres du XIXᵉ siècle.

Durée : 1h30

À 10h, 10h30, 11h

Musée de la vie romantique 16 rue Chaptal, 75009 Paris, France Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 0148749538 https://museevieromantique.paris.fr Cet ancien hôtel particulier du quartier de la Nouvelle Athènes a été la propriété du peintre Ary Scheffer et de son neveu l’écrivain Ernest Renan. Transformé en musée, il présente des collections de souvenirs et d’objets d’art. Dans la maison principale, se trouvent des souvenirs de George Sand ; de l’autre côté de la cour, se trouve l’atelier d’Ary Scheffer.

Circuit autour des histoires de femmes artistes et figures libres du XIXᵉ siècle

© Musée de la Vie romantique