Visite promenade « Histoires d’eau et de pierre » – Médiathèque de Casseneuil Casseneuil, 7 juin 2025 14:30, Casseneuil.

Lot-et-Garonne

Visite promenade « Histoires d’eau et de pierre » Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 14:30:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Une promenade au fil de la Lède, à la découverte d’une curiosité naturelle riche en biodiversité les vasques de la cascade de Casseneuil.

Laissez vous porter à travers vallées, collines et cultures pour cette visite à 2 voix qui explore les patrimoines des rivières, naturel et architectural.

Une promenade au fil de la Lède, à la découverte d’une curiosité naturelle riche en biodiversité les vasques de la cascade de Casseneuil.

Laissez vous porter à travers vallées, collines et cultures pour cette visite à 2 voix qui explore les patrimoines des rivières, naturel et architectural. .

Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

English : Visite promenade « Histoires d’eau et de pierre »

A walk along the Lède, discovering a natural curiosity rich in biodiversity: the basins of the Casseneuil waterfall.

Let yourself be carried through valleys, hills and cultures on this 2-voice tour that explores the rivers’ natural and architectural heritage.

German : Visite promenade « Histoires d’eau et de pierre »

Ein Spaziergang entlang des Flusses Lède, bei dem Sie eine natürliche Kuriosität entdecken, die reich an Biodiversität ist: die Becken des Wasserfalls von Casseneuil.

Lassen Sie sich auf dieser zweistimmigen Tour, die das natürliche und architektonische Erbe der Flüsse erkundet, durch Täler, Hügel und Kulturen tragen.

Italiano :

Passeggiate lungo la Lède per scoprire una curiosità naturale ricca di biodiversità: i bacini della cascata di Casseneuil.

Lasciatevi trasportare attraverso valli, colline e culture in questo tour a 2 voci che esplora il patrimonio naturale e architettonico dei fiumi.

Espanol : Visite promenade « Histoires d’eau et de pierre »

Pasee por la Lède para descubrir una curiosidad natural rica en biodiversidad: las cuencas de la cascada de Casseneuil.

Déjese llevar a través de valles, colinas y culturas en este recorrido a 2 voces que explora el patrimonio natural y arquitectónico de los ríos.

L’événement Visite promenade « Histoires d’eau et de pierre » Casseneuil a été mis à jour le 2025-05-23 par OT Villeneuve Vallée du Lot