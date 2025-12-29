Visite Propriété Luc avec galette des rois Allauch

Visite Propriété Luc avec galette des rois

Samedi 17 janvier 2026.

A 10h30 et à 14h. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Après le succès des visites consacrées à la découverte des 13 desserts organisées par la Ville d’Allauch durant les fêtes de fin d’année, nous vous proposons un nouveau moment de partage gourmand dans l’écrin de la Bastide aux volets bleus .

Venez profiter d’un rendez-vous exceptionnel au cœur de l’emblématique Propriété Luc , lieu des œuvres de Marcel Pagnol autour de la tradition de la galette des rois.

Le 6 janvier marque l’avènement des Rois Mages après la naissance du Christ. En Provence, cette journée traditionnelle au cours de laquelle nous dégustons des galettes à la frangipane ou des gâteaux des rois, se savoure sans modération !

Ne manquez pas cette expérience unique pour une escapade bucolique au Parc départemental de Pichauris.



Plongez ou replongez au cœur de l’œuvre de l’écrivain et cinéaste pour 2h30 d’un agréable moment commenté et enrichi par de nombreuses anecdotes.



Visites guidées dans la limite des places disponibles (25 personnes maximum)



Rendez-vous au minimum un quart d’heure avant le début de la visite sur le parking des micocouliers, Domaine Départemental de Pichauris à Allauch 13190 (adresse GPS chemin de Pichauris à Gréasque Allauch 13190). Ce parking est le deuxième parking du Domaine Départemental.

Chaussures de marche conseillées même s’il s’agit d’une visite et non d’une randonnée, l’accès à la propriété Luc se faisant par des chemins caillouteux (pour information pas de buvette sur place). .

Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Following on from the success of the 13 desserts tours organized by the town of Allauch during the festive season, we now invite you to take part in a new gourmet experience in the setting of the Bastide aux volets bleus .

