Visite « Protéger et accueillir : la Pointe du Raz d’hier à aujourd’hui », Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff

Informations pratiques

Visite « Protéger et accueillir : la Pointe du Raz d’hier à aujourd’hui » Samedi 19 septembre, 14h00 Maison de Site de la Pointe du Raz Finistère

RDV Maison de Site / Gratuit, Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de la Pointe du Raz, joyau naturel emblématique du Département, et plongez au cœur de l’histoire et de l’évolution de cet espace labellisé Grand site de France. Découvrez les enjeux de l’équilibre délicat entre protection de l’environnement et valorisation du site, qui passe notamment par l’aménagement, sa gestion et la sensibilisation des visiteurs.

Un voyage dans le temps sur nos pratiques de cet espace naturel et touristique.

Maison de Site de la Pointe du Raz Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun, 29770 Plogoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne 02 98 70 67 18 https://www.toutcommenceenfinistere.com/culture/pointe-du-raz-en-cap-sizun-grand-site-de-france/ [{« type »: « email », « value »: « visite-pointeduraz@finistere.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 98 70 67 18 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 70 67 18 »}] Située à l’extrémité ouest de la Bretagne, la Pointe du Raz est un site naturel emblématique qui offre une immersion unique entre paysages spectaculaires, culture et nature préservée.

La Maison de site ouvre ses portes du 30 mars au 1er novembre 2026 : du lundi au dimanche pour accueillir et conseiller les visiteurs. Elle propose des expositions et une programmation culturelle dédiée au patrimoine maritime et à l’histoire du site. Des visites guidées permettent de découvrir les secrets de la Pointe du Raz et de la Pointe du Van. Ces découvertes se déclinent aussi en mode randonnée ! Retrouvez toutes les dates dans l’agenda. Accès PMR

Parking

Auditorium

Restaurant

Boutique

Toilettes

Conférences

Expositions temporaires

Partez à la découverte de la Pointe du Raz

©Scott Davis