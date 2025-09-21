Visite PSTP : Église Saint-Georges – Saint-Nicolas de Bazainville Église Saint-Nicolas, puis Saint-Georges Bazainville

Visite PSTP : Église Saint-Georges – Saint-Nicolas de Bazainville Église Saint-Nicolas, puis Saint-Georges Bazainville dimanche 21 septembre 2025.

Visite PSTP : Église Saint-Georges – Saint-Nicolas de Bazainville Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Nicolas, puis Saint-Georges Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Cette visite vous plongera dans l’histoire captivante de cette ancien prieuré bénédictin fondé au XIe siècle. L’église a récemment bénéficié d’une restauration encadrée par le PSTP, dont les étapes et les enjeux seront présentés lors de la visite. »

Église Saint-Nicolas, puis Saint-Georges 3 Route de Richebourg 78550 Bazainville Bazainville 78550 Yvelines Île-de-France Date de construction antérieure à 1064, année où l’église est cédée au prieuré et change de vocable.

Visite libre

OTPH