Visite P’tits bouchons – Petit René Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale / Château Perrier Épernay

Visite P’tits bouchons – Petit René Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale / Château Perrier Épernay samedi 20 septembre 2025.

Visite P’tits bouchons – Petit René 20 et 21 septembre Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale / Château Perrier Marne

Pour les 3-6 ans, accompagnement obligatoire par un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

Le portrait de René Gallice trône fièrement au sein du musée. Qui était ce petit garçon ? Pourquoi fait-il cette moue ? À quelle époque a-t-il vécu ? Viens découvrir cet habitant du château Perrier… et tente de le relooker !

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale / Château Perrier 13 avenue de champagne, 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 55 03 56 https://archeochampagne.epernay.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 55 03 56 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.musee@ville-epernay.fr »}] Le musée est implanté dans le Château Perrier, édifice du XIXe siècle classé au titre des Monuments historiques depuis 2013.

Hôtel particulier, de style Louis XIII renaissance, dit Château Perrier ou « Château Gallice », a été bâti de 1851 à 1854 par Pierre-Eugène Cordier pour le négociant en vins de champagne Charles Perrier et son épouse Louise Gallice. Symbole de l’expansion du champagne à travers le monde, le château fut construit pour y installer l’hôtel particulier et les caves de Charles Perrier, directeur de la maison de champagne Perrier-Jouët. Cette demeure de style Renaissance fut construite suivant les plans d’un architecte sparnacien, Pierre-Eugène Cordier. À la fois lieu de résidence, de réception et d’élaboration du Champagne, grâce aux caves reliées directement à la ligne de chemin de fer, le château constitue le premier témoignage du style éclectique en province. Par la suite, ce bâtiment a servi successivement de quartier général aux armées britanniques (1940), allemandes (de 1942 à 1944) et américaines (1945) avant d’abriter momentanément la bibliothèque et le musée municipal.

Les quatre façades s’inspirent de l’architecture de la Renaissance française et du style Louis XIII, à l’image d’édifices parisiens comme le palais du Luxembourg, le palais des Tuileries ou l’aile Lescot du palais du Louvre. Les décors sculptés sont animés par les jeux de couleur des matériaux : brique, pierre, ardoise et verre.

Les décors intérieurs, les parquets en marqueterie ou la grille néo-XVIIIe siècle ont été réalisés par les artisans, également auteurs des décors de l’Opéra Garnier ou de l’Hôtel de Ville de Paris. Parking des arts.

Le portrait de René Gallice trône fièrement au sein du musée. Qui était ce petit garçon ? Pourquoi fait-il cette moue ? À quelle époque a-t-il vécu ? Viens découvrir cet habitant du château et tente…

© Noémie Cozette-Ville Epernay