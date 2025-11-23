Visite Quand la flèche brûle rue Saint Romain Rouen

Visite Quand la flèche brûle

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Visite conférence lecture

Notre-Dame brûle ! Bien avant le drame de Paris, ce cri a retenti l’orageux matin du 15 septembre 1822 la flèche de notre cathédrale s’embrasait. Cet évènement retentissant a marqué l’histoire de la ville et redessiné la silhouette du ciel rouennais. 200 ans après ce sinistre, venez à la rencontre des témoignages d’époque et laissez-vous conter l’histoire de la flèche actuelle.

Dimanche 23 novembre, 15h00

Rendez-vous Cour des Libraires, rue Saint-Romain, Rouen

Gratuit, réservation obligatoire

https://my.weezevent.com/quand-la-fleche-brule-1 .

rue Saint Romain Cours de Libraires Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

