Visite Quand la flèche brûle rue Saint Romain Rouen
Visite Quand la flèche brûle rue Saint Romain Rouen dimanche 23 novembre 2025.
Visite Quand la flèche brûle
rue Saint Romain Cours de Libraires Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Visite conférence lecture
Notre-Dame brûle ! Bien avant le drame de Paris, ce cri a retenti l’orageux matin du 15 septembre 1822 la flèche de notre cathédrale s’embrasait. Cet évènement retentissant a marqué l’histoire de la ville et redessiné la silhouette du ciel rouennais. 200 ans après ce sinistre, venez à la rencontre des témoignages d’époque et laissez-vous conter l’histoire de la flèche actuelle.
Dimanche 23 novembre, 15h00
Rendez-vous Cour des Libraires, rue Saint-Romain, Rouen
Gratuit, réservation obligatoire
https://my.weezevent.com/quand-la-fleche-brule-1 .
rue Saint Romain Cours de Libraires Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
